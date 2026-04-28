Защитник «Баварии» Юпамекано высказался о том, что Компани пропустит матч с «ПСЖ»
Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано считает, что дисквалификация главного тренера мюнхенского клуба Венсана Компани не повлияет на команду в матче с «ПСЖ». Первая встреча команд в полуфинале Лиги чемпионов пройдёт в Париже сегодня, 28 апреля, и начнётся в 22:00 мск.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Мы работали с ним весь сезон. Мы всё усвоили. Наш характер не изменится только из-за того, что его не будет на бровке», – приводит слова Юпамекано Bayern & Germany в социальной сети Х.
Компани пропустит матч из-за жёлтой карточки, полученной в ответной встрече 1/4 финала с мадридским «Реалом» (4:3). Эта карточка стала для специалиста третьей в турнире.
Материалы по теме
