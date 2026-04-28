Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонов — первый играющий российский вратарь в полуфинале Лиги чемпионов

Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым российским голкипером, который сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Футболист включён в стартовый состав парижан на полуфинальный матч соревнования с «Баварией», который состоится во вторник, 28 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'    

Отметим, что в 1991 году вратарь Станислав Черчесов в составе «Спартака» играл в полуфинале с «Марселем», однако на тот момент турнир назывался «Кубок европейских чемпионов» и проходил в другом формате.

Игра «ПСЖ» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Как Сафонов стал героем ФИФА:

