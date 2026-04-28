Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Капитан «Атлетико» Коке сравнил полуфинал Лиги чемпионов со свиданием

Капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон описал своё состояние перед полуфиналом Лиги чемпионов. В среду, 29 апреля, испанский клуб встретится с лондонским «Арсеналом» в первом матче этой стадии турнира. Игра начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда игра приближается, у тебя в животе бабочки, как на первом свидании с девушкой, которая тебе нравится. Когда ты выходишь на разминку, всё это уже заканчивается. Ты играешь с радостью от того, что участвуешь в полуфинале. Мы подходим к этой игре с радостью», – приводит слова Коке AS.

На стадии 1/4 финала «Атлетико» победил «Барселону» со счётом 3:2 по сумме двух встреч.

