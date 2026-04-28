«Ливерпуль» может купить 18-летнего таланта из «ПСЖ» — Caught Offside

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за 18-летнего крайнего нападающего «ПСЖ» Ибрагима Мбайе. Сенегальский вингер может покинуть французский гранд грядущим летом, поскольку он недоволен количеством игрового времени. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, к Мбайе также присматриваются «Манчестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон».

В нынешнем сезоне Мбайе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: