Главная Футбол Новости

Оуэн считает, что Хойлунд был бы полезен для «Манчестер Юнайтед». Игрок арендован «Наполи»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн полагает, что нападающий Расмус Хойлунд, арендованный итальянским «Наполи» у «красных дьяволов», мог бы принести манкунианцам пользу.

«Мне всё равно, кто играет в нападении, очень сложно судить, когда команда не функционирует должным образом. Нападающие — это конец цепи, если цепь разорвана, то во многих отношениях всё бессмысленно. Я бы очень хотел увидеть Хойлунда [в «Манчестер Юнайтед»] и посмотреть, на что он способен сейчас. Он играл в «МЮ», команде, которая была развалена, не имела игровых связей и выступала плохо. Кто сказал, что Расмус не очень хорош? Сейчас он отлично выступает в Италии.

Шешко… Раньше было сложно оценивать, однако теперь, когда система командной игры действительно работает, мы видим игроков другого типа. Мне просто интересно, сколько было расточительства на протяжении многих лет. Все говорят, что покупки были неудачными, и это может быть правдой, но иногда новым футболистам могут не давать шанса проявить себя, потому что для них нет подходящих условий», — приводит слова Оуэна Goal.com со ссылкой на Premier League Productions.

Материалы по теме
Майну согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо
