Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов — The Times

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ввести нововведение на чемпионате мира 2026 года, согласно которому игроки, прикрывающие рот во время конфликтов с соперником, будут получать красные карточки. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, также планируется, что будут удаляться футболисты, покинувшие поле в качестве протеста в отношении решений арбитра.

Ожидается, что президент ФИФА Джанни Инфантино официально сообщит об этих изменениях на конгрессе организации в Ванкувере, который пройдёт в четверг, 30 апреля. Подчёркивается, что указанные нововведения будет использоваться исключительно на грядущем мировом первенстве.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android