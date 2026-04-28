В «Пари НН» отреагировали на информацию о компенсации в 20 млн рублей Шпилевскому

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал информацию о компенсации в 20 млн рублей для бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

— СМИ и телеграм-каналы сообщают о сумме компенсации Шпилевскому в размере 20 млн рублей. Соответствует ли действительности эта информация?

— Нам удалось значительно снизить сумму отступных при разрыве контрактов. Это условия, которые в сложившихся обстоятельствах устраивают клуб. У нас получился цивилизованный диалог с тренерским штабом. Хорошо, что Шпилевский пошёл на уступки при прекращении контракта. Довольны, что так произошло – у сторон нет претензий друг к другу, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме Официально «Пари НН» объявил о расторжении контракта с Алексеем Шпилевским

Самые титулованные футбольные клубы России: