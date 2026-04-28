«Шанс сделать что-то особенное». Капитан «Арсенала» Эдегор — о матче с «Атлетико»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид.

«Это лучшая часть сезона, все настроены на победу. Мы знаем, за что играем. Завтра у нас есть шанс сделать что-то особенное. Это очень важно, как я уже сказал, мы находимся в отличном положении. Мы хотим сделать последний шаг и добиться чего-то действительно грандиозного.

[Тот факт, что «Арсенал» никогда не выигрывал этот турнир] будет преследовать нас до тех пор, пока мы его не выиграем, и с этим придётся смириться. Это часть футбола, часть пути. Но у нас всё хорошо», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.