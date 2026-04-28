Артета высказался о травмированных игроках «Арсенала» перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид высказался о состоянии травмированных игроков команды.

«Кай [Хаверц] выбыл из строя, а Эбс [Эзе] готов играть. Калафьори и Сака готовы принять участие завтра. Относительно Тимбера пока не знаем, как долго он будет восстанавливаться. Он выполняет ряд упражнений на поле, но ему ещё нужно поработать для того, чтобы вновь помогать команде», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится 5 мая. Она пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей победили «Спортинг» со счётом 1:0.