Гендиректор «Пари НН» ответил, почему Шпилевский не добился успеха в чемпионате России

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв ответил на вопрос, почему бывший главный тренер команды Алексей Шпилевский не добился успеха в Мир РПЛ. После 27 туров соревнования нижегородский клуб набрал 22 очка и занимает 15-е место. Во вторник, 28 апреля, «Пари НН» объявил о расторжении контракта со специалистом.

– Что и почему, с вашей точки зрения, не получилось у Алексея Шпилевского в «Пари НН» и в РПЛ в целом?

– Не стал бы высказываться в столь категоричном ключе. Нет какой-то одной причины, почему произошло расставание с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Это совокупность факторов. Глобально, для Алексея Шпилевского РПЛ была новой лигой, понадобилось время, чтобы разобраться в особенностях, а также в самой команде. Не хватало стабильности. Команда могла провести качественный матч, а затем – неудачный. Алексей Шпилевский – современный тренер с интересными идеями. Но с точки зрения результата текущее 15-е место – не то, что устраивает клуб, футболистов, болельщиков.

В целом были как позитивные, так и отрицательные моменты. Алексей Шпилевский и его тренерский штаб отдали «Пари НН» максимум, что могли, но это не конвертировалось в результат, который нам сейчас необходим. Это тренер со своей философией и идеями, однако прямо сейчас нам нужны другие идеи, эмоции и энергия, — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

