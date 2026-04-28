Тибо Куртуа восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной» — Marca

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа должен восстановиться от травмы бедра к матчу с «Барселоной», который пройдёт 10 мая. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бельгиец будет готов к этой встрече, если не произойдёт непредвиденных осложнений. Вскоре голкипер вернётся к тренировкам с командой.

Напомним, Куртуа травмировался 17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0) и с тех пор не играл. Всего в нынешнем сезоне 33-летний голкипер провёл 41 встречу, в которых пропустил 39 голов. Также на его счету 15 матчей «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.