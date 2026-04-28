Фото: певица Земфира* в футболке Сафонова пришла на матч «ПСЖ» с «Баварией»
Российская певица Земфира* в футболке вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова пришла на полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором парижане встречаются с «Баварией». Российский голкипер вышел в стартовом составе на игру, проходящую на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33'
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей выиграли у мадридского «Реала» со счётом 6:4.
