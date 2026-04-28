Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Тренер «Арсенала» Артета: для нас огромная честь снова оказаться в полуфинале ЛЧ

Тренер «Арсенала» Артета: для нас огромная честь снова оказаться в полуфинале ЛЧ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» Мадрид.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Атлетико» очень силён как в атаке, так и в обороне, иначе они бы не вышли в полуфинал. Энергия, которую они создают на стадионе, а также их вера в себя впечатляют. Мы готовы.

Считаю, что за 15 лет Диего Симеоне проделал огромную работу, преобразив клуб. Я всегда восхищался такими людьми. Связь Симеоне с «Атлетико» очень крепка. Он настоящий образец для подражания.

Для нас огромная честь снова оказаться здесь, в полуфинале Лиги чемпионов, второй год подряд. Это замечательная возможность, и мы собираемся воспользоваться ею в полной мере. В международных матчах на любом стадионе мы уже показали, на что способны. Мы должны играть с этой уверенностью и желанием победить», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится 5 мая. Она пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Барселону» со счётом 3:2. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Спортинг» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Артета высказался о травмированных игроках «Арсенала» перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ
