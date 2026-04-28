«ПСЖ» — «Бавария»: Невеш забил второй мяч парижан на 33-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Бавария» (Германия). Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На данный момент счёт 2:1 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. Ранее, на 17-й минуте, Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.
- 29 апреля 2026
