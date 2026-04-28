Прервалась трёхматчевая серия Сафонова без пропущенных мячей в Лиге чемпионов

Трёхматчевая серия российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова без пропущенных голов в Лиге чемпионов прервалась после того, как нападающий «Баварии» Гарри Кейн поразил его ворота с пенальти в очной встрече команд в полуфинале Лиги чемпионов.

На стадии четвертьфинала соревнования Сафонов отыграл «на ноль» две встречи с «Ливерпулем». Каждая из них завершилась со счётом 2:0 в пользу французского гранда. Также российский голкипер не пропустил ни одного мяча в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (0:3).

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Сафонов принял участие в девяти матчах.

