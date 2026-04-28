Кейн отличился в шестом матче Лиги чемпионов подряд, побив рекорд Джеррарда среди англичан

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал первым в истории футболистом из Англии, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд, сообщает Squawka в социальной сети Х. Форвард реализовал пенальти на 17-й минуте первой игры полуфинала турнира с «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:2 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кейн забивал и в предыдущих пяти матчах ЛЧ – «Юниону» и ПСВ на общем этапе, «Аталанте» в 1/8 финала и «Реалу» – в обеих играх 1/4 финала. В последних шести встречах турнира футболист забил восемь мячей. Таким образом, он провёл самую длинную серию матчей в Лиге чемпионов с голами среди англичан, обойдя Стивена Джеррарда, забившего в пяти играх подряд в 2008 году.

Всего в текущем розыгрыше турнира на счету Кейна 13 голов в 13 встречах.