Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Аль-Хиляль — Дамак, результат матча 28 апреля 2026, счет 1:0, 30-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» победил «Дамак» в матче Про-Лиги благодаря голу Милинковича-Савича
Завершился матч 30-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
28 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Милинкович-Савич – 18'    

На 18-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

После 29 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 71 очко и занимает второе место. «Дамак» заработал 26 очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет таблицу «Аль-Наср» с 76 очками.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
