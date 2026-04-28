«ПСЖ» — «Бавария»: Кварацхелия оформил дубль на 56-й минуте

Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
ПСЖ — Бавария: Хвича Кварацхелия оформил дубль на 56-й минуте в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026

В эти минуты идёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Бавария» (Германия). Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На данный момент счёт 4:2 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. Ранее, на 17-й минуте, Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан «с точки».

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.

