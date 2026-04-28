Генич — о матче «ПСЖ» — «Бавария»: ощущение не реальной игры, а компьютерной симуляции!

Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от первого тайма полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 3:2 в пользу французского клуба.

«Вот посмотрел первый тайм, и у меня ощущение, что это не реальная игра, а компьютерная симуляция! Почему они практически не ошибаются в передачах! Так не бывает!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан «с точки». Ранее, на 17-й минуте, Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2.

Материалы по теме Прервалась трёхматчевая серия Сафонова без пропущенных мячей в Лиге чемпионов

Как Сафонов стал героем ФИФА: