Генич — о матче «ПСЖ» — «Бавария»: ощущение не реальной игры, а компьютерной симуляции!
Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от первого тайма полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 3:2 в пользу французского клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Вот посмотрел первый тайм, и у меня ощущение, что это не реальная игра, а компьютерная симуляция! Почему они практически не ошибаются в передачах! Так не бывает!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан «с точки». Ранее, на 17-й минуте, Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2.
