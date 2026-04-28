«Эти истории не смогут сочетаться». Саа — о будущем Роналду и «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа полагает, что нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вряд ли вернётся в стан «красных дьяволов». Португалец выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

«Если просто подумать об этом, то почему бы и нет? Но вряд ли это случится, поскольку есть будущее «Манчестер Юнайтед» и есть будущее Криштиану Роналду, обе эти истории — просто замечательные, однако они не смогут сочетаться. Поэтому, думаю, сейчас это едва ли возможно.

Определённо, в линии атаки нужны опытные исполнители. От возвращения Роналду хуже бы не стало, но в то же время Криштиану всё ещё хочет играть, бить рекорды, он не позволит усадить себя на скамейку запасных и не сможет смириться с тем, что иногда не будет выходить на поле.

Не думаю, что это сработает. Если учитывать то, к каким рекордам он стремится, вряд ли это можно считать вероятным», — приводит слова Саа Goal.com.