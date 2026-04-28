«Глоток свежего воздуха». Ширер — о матче «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер восхитился игрой «ПСЖ» и «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 5:2 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Как же приятно видеть, что любой игрок получает мяч и бежит вперёд. В этом сезоне мы видели много медленного футбола. Но вот это – просто глоток свежего воздуха», – сказал Ширер в перерыве в эфире, его слова приводит BBC.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.