Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Хвича Кварацхелия установил рекорд «ПСЖ» по результативным действиям за сезон в ЛЧ

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия установил рекорд парижского клуба по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов — 15. Он оформил дубль в матче полуфинала соревнования с «Баварией». Всего грузинский вингер отметился 10 голами и пятью ассистами в нынешнем розыгрыше.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле, который в сезоне-2024/2025 забил восемь мячей и совершил шесть результативных действий.

Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» зимой 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

