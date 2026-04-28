Хвича Кварацхелия установил рекорд «ПСЖ» по результативным действиям за сезон в ЛЧ

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия установил рекорд парижского клуба по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов — 15. Он оформил дубль в матче полуфинала соревнования с «Баварией». Всего грузинский вингер отметился 10 голами и пятью ассистами в нынешнем розыгрыше.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле, который в сезоне-2024/2025 забил восемь мячей и совершил шесть результативных действий.

Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» зимой 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: