Хвича Кварацхелия установил рекорд «ПСЖ» по результативным действиям за сезон в ЛЧ
Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия установил рекорд парижского клуба по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов — 15. Он оформил дубль в матче полуфинала соревнования с «Баварией». Всего грузинский вингер отметился 10 голами и пятью ассистами в нынешнем розыгрыше.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле, который в сезоне-2024/2025 забил восемь мячей и совершил шесть результативных действий.
Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» зимой 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
