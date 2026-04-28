Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Губерниев: Матвей Сафонов прямо сейчас — российский спортсмен номер один в мире!

Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на текущий момент является российским спортсменом номером один в мире. В эти минуты идёт полуфинальный матч Лиги чемпионов, где парижский клуб встречается с «Баварией». Сафонов вышел на эту игру в стартовом составе.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Матвей Сафонов прямо сейчас — российский спортсмен номер 1 в мире! Молодец!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

На стадии четвертьфинала соревнования Сафонов отыграл «на ноль» две встречи с «Ливерпулем». Каждая из них завершилась со счётом 2:0 в пользу французского гранда. Также российский голкипер не пропустил ни одного мяча в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (0:3).

Материалы по теме
Прервалась трёхматчевая серия Сафонова без пропущенных мячей в Лиге чемпионов

Как Сафонов стал героем ФИФА:

