Губерниев: Матвей Сафонов прямо сейчас — российский спортсмен номер один в мире!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на текущий момент является российским спортсменом номером один в мире. В эти минуты идёт полуфинальный матч Лиги чемпионов, где парижский клуб встречается с «Баварией». Сафонов вышел на эту игру в стартовом составе.

«Матвей Сафонов прямо сейчас — российский спортсмен номер 1 в мире! Молодец!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

На стадии четвертьфинала соревнования Сафонов отыграл «на ноль» две встречи с «Ливерпулем». Каждая из них завершилась со счётом 2:0 в пользу французского гранда. Также российский голкипер не пропустил ни одного мяча в ответной игре 1/8 финала с «Челси» (0:3).

