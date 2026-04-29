Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 апреля, календарь, таблица

Сегодня, 28 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встречи Лиги чемпионов 28 апреля:

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 5:4.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В другом полуфинале мадридский «Атлетико» встретится с лондонским «Арсеналом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

