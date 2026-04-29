Впервые в истории ЛЧ команды забили больше восьми голов в одном матче полуфинала

В матче полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) команды суммарно забили девять голов. Это первый случай в истории соревнования, когда клубы за одну встречу на указанной стадии забили девять мячей. Об этом информирует Opta.
Отметим, в полуфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1959/1960 «Айнтрахт» победил «Рейнджерс» со счётом 6:3, однако турнир проводился в другом формате.
На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан с «точки». На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счёт 5:2. На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас положил четвёртый мяч баварцев.
- 29 апреля 2026
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 28 апреля 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:27
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
21:58
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:39
-
21:23