Впервые в истории ЛЧ команды забили больше восьми голов в одном матче полуфинала

В матче полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) команды суммарно забили девять голов. Это первый случай в истории соревнования, когда клубы за одну встречу на указанной стадии забили девять мячей. Об этом информирует Opta.

Отметим, в полуфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1959/1960 «Айнтрахт» победил «Рейнджерс» со счётом 6:3, однако турнир проводился в другом формате.

На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан с «точки». На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счёт 5:2. На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас положил четвёртый мяч баварцев.

