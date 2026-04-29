«ПСЖ» обыграл «Баварию» дома впервые с сентября 2017 года
Поделиться
«ПСЖ» одержал победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 5:4, таким образом, парижский клуб впервые обыграл мюнхенцев дома с сентября 2017 года. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Последний раз «ПСЖ» побеждал дома «Баварию» в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 сентября 2017 года. Тогда игра завершилась со счётом 3:0.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 28 апреля 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:36