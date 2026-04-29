«ПСЖ» впервые за шесть матчей обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» впервые за шесть матчей обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов. В первой встрече полуфинала соревнования нынешнего сезона французский гранд одолел мюнхенский клуб со счётом 5:4.

До этого матча «ПСЖ» последний раз побеждал «Баварию» (3:2) в первом матче стадии 1/4 финала Лиге чемпионов сезона-2020/2021.

На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счёт 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле забил за парижан с «точки». На 56-й минуте Хвича Кварацхелия оформил дубль. На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счёт 5:2. На 65-й минуте Деотшанкюль Юпамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас положил четвёртый мяч баварцев.

