Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн забил свой 53-й гол в ЛЧ и приблизился к Салаху в общем рейтинге бомбардиров турнира

Кейн забил свой 53-й гол в ЛЧ и приблизился к Салаху в общем рейтинге бомбардиров турнира
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (4:5). Этот мяч стал для англичанина 53-м в данном турнире за всё время.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

На данный момент Кейн находится на 12-м месте в общем рейтинге лучших бомбардиров в истории Кубка/Лиги чемпионов, на одну строчку выше него располагается нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с 54 голами.

Лидером рейтинга со 141 мячом является Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Ювентус»), на второй строчке располагается Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») со 129 голами, топ-3 замыкает Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона») со 109 голами.

ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android