Кейн забил свой 53-й гол в ЛЧ и приблизился к Салаху в общем рейтинге бомбардиров турнира
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (4:5). Этот мяч стал для англичанина 53-м в данном турнире за всё время.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
На данный момент Кейн находится на 12-м месте в общем рейтинге лучших бомбардиров в истории Кубка/Лиги чемпионов, на одну строчку выше него располагается нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с 54 голами.
Лидером рейтинга со 141 мячом является Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Ювентус»), на второй строчке располагается Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») со 129 голами, топ-3 замыкает Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона») со 109 голами.
