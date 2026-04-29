Кейн забил свой 53-й гол в ЛЧ и приблизился к Салаху в общем рейтинге бомбардиров турнира

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (4:5). Этот мяч стал для англичанина 53-м в данном турнире за всё время.

На данный момент Кейн находится на 12-м месте в общем рейтинге лучших бомбардиров в истории Кубка/Лиги чемпионов, на одну строчку выше него располагается нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с 54 голами.

Лидером рейтинга со 141 мячом является Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Ювентус»), на второй строчке располагается Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») со 129 голами, топ-3 замыкает Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Барселона») со 109 голами.