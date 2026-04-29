«Бавария» потерпела седьмое поражение от «ПСЖ» в ЛЧ. Чаще немцы уступали только «Реалу»
Поражение «Баварии» в матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5) стало седьмым для мюнхенского клуба от французского гранда в этом турнире. Чаще «красные» уступали только мадридскому «Реалу» — 10 раз.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.
Материалы по теме
Самые большие стадионы мира:
