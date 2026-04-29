«Бавария» потерпела седьмое поражение от «ПСЖ» в ЛЧ. Чаще немцы уступали только «Реалу»

Поражение «Баварии» в матче полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (4:5) стало седьмым для мюнхенского клуба от французского гранда в этом турнире. Чаще «красные» уступали только мадридскому «Реалу» — 10 раз.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.

Материалы по теме «ПСЖ» впервые за шесть матчей обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов

