Нойер не сделал ни одного сейва и пропустил все пять ударов в створ от «ПСЖ»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил все удары в створ своих ворот в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5). Парижане нанесли пять ударов по воротам мюнхенцев – Нойер не сделал ни одного сейва.

Как сообщает Opta Sports, последним, кто показал такую статистику в плей-офф ЛЧ, был Эд де Гуй в 2000 году за «Челси» в четвертьфинале с «Барселоной», он тоже пропустил пять мячей, не сделав ни одного сейва.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.