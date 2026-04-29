Нойер не сделал ни одного сейва и пропустил все пять ударов в створ от «ПСЖ»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил все удары в створ своих ворот в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5). Парижане нанесли пять ударов по воротам мюнхенцев – Нойер не сделал ни одного сейва.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Как сообщает Opta Sports, последним, кто показал такую статистику в плей-офф ЛЧ, был Эд де Гуй в 2000 году за «Челси» в четвертьфинале с «Барселоной», он тоже пропустил пять мячей, не сделав ни одного сейва.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.

