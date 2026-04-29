Сафонов получил оценку 6,5 от Sofascore за матч «ПСЖ» — «Бавария», у Нойера — 5,2

Статистический портал Sofascore выставил оценки футболистам «ПСЖ» и «Баварии» за очный матч в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 6,5. Самые низкие показатели в основном составе парижан у защитников Ашрафа Хакими (6,0), а также у Вильяма Пачо и Нуну Мендеша — 6,1. Лучшим в составе «ПСЖ» стал крайний нападающий Хвича Кварацхелия, отметившийся дублем. Портал выставил ему оценку 8,4.

Игра вратаря и капитана «Баварии» Мануэля Нойера была оценена на 5,2 — это худший показатель в основном составе мюнхенской команды. Лучший — у нападающего Гарри Кейна (8,7).

