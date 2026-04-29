Сафонов получил оценку 6,5 от Sofascore за матч «ПСЖ» — «Бавария», у Нойера — 5,2
Поделиться
Статистический портал Sofascore выставил оценки футболистам «ПСЖ» и «Баварии» за очный матч в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Фото: Sofascore
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 6,5. Самые низкие показатели в основном составе парижан у защитников Ашрафа Хакими (6,0), а также у Вильяма Пачо и Нуну Мендеша — 6,1. Лучшим в составе «ПСЖ» стал крайний нападающий Хвича Кварацхелия, отметившийся дублем. Портал выставил ему оценку 8,4.
Игра вратаря и капитана «Баварии» Мануэля Нойера была оценена на 5,2 — это худший показатель в основном составе мюнхенской команды. Лучший — у нападающего Гарри Кейна (8,7).
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 28 апреля 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:37
-
22:36