Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Баварией» с девятью голами

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» со счётом 5:4. Голкипер вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Ответная встреча между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

