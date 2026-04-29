Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Баварией» с девятью голами
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» со счётом 5:4. Голкипер вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Ответная встреча между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с «ПСЖ» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

