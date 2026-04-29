Сафонов получил оценку 6,1 от WhoScored за матч с «Баварией», у Нойера — 4,8
Статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам «ПСЖ» и «Баварии» за очный матч в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 6,1. Самую низкую оценку из футболистов основного состава команды заработал центральный защитник Вильяма Пачо — 5,8. Лучший результат у нападающего Хвичи Кварацхелии, оформившего дубль — 9,2.

Отметим, вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер получил оценку 4,8. Самый высокий показатель в основном составе мюнхенского клуба у форварда Гарри Кейна — 8,6.

Фото: WhoScored

