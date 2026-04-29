Сафонов получил оценку 6,1 от WhoScored за матч с «Баварией», у Нойера — 4,8

Статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам «ПСЖ» и «Баварии» за очный матч в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился со счётом 5:4 в пользу парижан.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 6,1. Самую низкую оценку из футболистов основного состава команды заработал центральный защитник Вильяма Пачо — 5,8. Лучший результат у нападающего Хвичи Кварацхелии, оформившего дубль — 9,2.

Отметим, вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер получил оценку 4,8. Самый высокий показатель в основном составе мюнхенского клуба у форварда Гарри Кейна — 8,6.

Фото: WhoScored

