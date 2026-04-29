«Никогда такого не испытывал». Луис Энрике — о матче «ПСЖ» и «Баварии»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», где его команда победила со счётом 5:4. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

«Мне понравился матч, обе команды показали классный футбол. Как тренер я такого интенсивной встречи никогда не испытывал! Все болельщики рады видеть такой футбол! Надо поздравить обе команды, всех игроков.

При трёх голах разницы ты думаешь, что результат отличный. Но соперник показал свой уровень. Через неделю будет очень тяжело. И не надо сейчас всматриваться в моменты, надо насладиться футболом. «Бавария» проиграла только третий матч в сезоне – для нас это важно», — сказал Энрике в эфире Okko.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: