«Бавария» потерпела третье поражение в сезоне

Мюнхенская «Бавария» со счётом 4:5 уступила «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Это третье поражение мюнхенцев в нынешнем сезоне.

До этого баварцы уступили лондонскому «Арсеналу» на общем этапе Лиги чемпионов со счётом 1:3, а также проиграли в Бундеслиге «Аугсбургу» (1:2).

Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Ранее «Бавария» также досрочно стала чемпионом Германии и вышла в финал национального Кубка, где сразится со «Штутгартом» 23 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.