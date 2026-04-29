«Бавария» потерпела третье поражение в сезоне
Мюнхенская «Бавария» со счётом 4:5 уступила «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Это третье поражение мюнхенцев в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

До этого баварцы уступили лондонскому «Арсеналу» на общем этапе Лиги чемпионов со счётом 1:3, а также проиграли в Бундеслиге «Аугсбургу» (1:2).

Ответный матч между мюнхенцами и парижанами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Ранее «Бавария» также досрочно стала чемпионом Германии и вышла в финал национального Кубка, где сразится со «Штутгартом» 23 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающая встреча соревнования состоится 30 мая 2026 года.

