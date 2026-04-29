Сейвы Сафонова — в видеообзоре безумной победы «ПСЖ» над «Баварией» в матче ЛЧ с 9 голами

«Пари Сен-Жермен» переиграл «Баварию» в ярчайшем первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:4.

Российский голкипер Матвей Сафонов закончил встречу с тремя совершёнными сейвами и с четырьмя пропущенными мячами. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Хвича Кварацхелия (дубль), Усман Дембеле (дубль) и полузащитник Жоау Невеш. За гостей отличились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас и Деотшанкюль Юпамекано. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Материалы по теме Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Баварией» с девятью голами

