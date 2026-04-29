ПСЖ — Бавария, видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, счёт 5:4, видео игры Сафонова, голы Хвичи, 28 апреля 2026

Сейвы Сафонова — в видеообзоре безумной победы «ПСЖ» над «Баварией» в матче ЛЧ с 9 голами
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» переиграл «Баварию» в ярчайшем первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Российский голкипер Матвей Сафонов закончил встречу с тремя совершёнными сейвами и с четырьмя пропущенными мячами. Голы в составе победителей забили вингеры парижан Хвича Кварацхелия (дубль), Усман Дембеле (дубль) и полузащитник Жоау Невеш. За гостей отличились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас и Деотшанкюль Юпамекано. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Баварией» с девятью голами

