«Все увидели две команды высшего уровня». Кейн — о матче «ПСЖ» — «Бавария» в ЛЧ

«Все увидели две команды высшего уровня». Кейн — о матче «ПСЖ» — «Бавария» в ЛЧ
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Думаю, все увидели две команды высшего уровня, особенно что касается атакующей, скоростной игры, контратак и интенсивности единоборств. Топ-команды, идущие нос к носу. Вообще, у нас были моменты, когда мы ещё в начале могли решить исход встречи. Фрагментами мы могли бы быть точнее в последних передачах и завершающих ударах. Чувствовали, что по ходу матча играем всё лучше и лучше, особенно когда соперник начал уставать. А так — очень гордимся тем, что сумели добиться счёта 5:4. Ведь проигрывать на выезде с результатом 5:2 очень тяжело. Но мы сражались и теперь снова в игре», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

