«Все увидели две команды высшего уровня». Кейн — о матче «ПСЖ» — «Бавария» в ЛЧ

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).

«Думаю, все увидели две команды высшего уровня, особенно что касается атакующей, скоростной игры, контратак и интенсивности единоборств. Топ-команды, идущие нос к носу. Вообще, у нас были моменты, когда мы ещё в начале могли решить исход встречи. Фрагментами мы могли бы быть точнее в последних передачах и завершающих ударах. Чувствовали, что по ходу матча играем всё лучше и лучше, особенно когда соперник начал уставать. А так — очень гордимся тем, что сумели добиться счёта 5:4. Ведь проигрывать на выезде с результатом 5:2 очень тяжело. Но мы сражались и теперь снова в игре», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между командами состоится 6 мая. Она пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».