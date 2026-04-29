«Нам следует сохранять такую же интенсивность». Кейн — об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ», который пройдёт в Германии.

«Всё будет зависеть от того, кто на следующей неделе воспользуется своими моментами. Сегодня таковых было много — вероятно, и на следующей неделе будет так же. Нам следует сохранять такую же интенсивность. В ответной встрече это будет ещё нужнее. Надеемся, в домашней игре поддержка болельщиков поможет нам добиться успеха», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».