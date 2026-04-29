Супруга Сафонова отреагировала на результат сверхрезультативной игры ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, эмоционально прокомментировала результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где французский «ПСЖ» переиграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 5:4.

«Я седая и курящая сегодня. Простите», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов вышел на эту встречу в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, отразил три удара и пропустил четыре мяча.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

