Супруга Сафонова отреагировала на результат сверхрезультативной игры ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»
Поделиться
Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, эмоционально прокомментировала результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где французский «ПСЖ» переиграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 5:4.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Я седая и курящая сегодня. Простите», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.
Матвей Сафонов вышел на эту встречу в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, отразил три удара и пропустил четыре мяча.
Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:42
-
02:39
-
02:31
-
02:29
-
02:15
-
02:05
-
02:05
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 28 апреля 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:25
-
23:23