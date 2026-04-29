Супруга Сафонова отреагировала на результат сверхрезультативной игры ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Супруга Сафонова отреагировала на результат сверхрезультативной игры ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»
Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, эмоционально прокомментировала результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где французский «ПСЖ» переиграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Я седая и курящая сегодня. Простите», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов вышел на эту встречу в стартовом составе, провёл на поле все 90 минут, отразил три удара и пропустил четыре мяча.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене.

Материалы по теме
Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» в игре со «Страсбургом», где отбил пенальти

Как Сафонов стал героем ФИФА:

