Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отреагировал на поражение от «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).
«Энергетика была налицо. Мы держались, но при этом и сами нагнетали опасность. Одно дело, если смотреть только на пропущенные мячи: обычно вылетаешь после пяти голов на выезде в полуфинале Лиги чемпионов. Но если обратить взор на созданные нами моменты, то могли забить ещё больше. И это должно вселять в нас уверенность. В тех случаях, когда в игре ничего не получается, сложно утверждать, что можно переломить ход событий. Однако если играть так остро, как это делали мы, то, мне кажется, дело лишь в том, чтобы собраться с силами и постараться использовать созданные моменты», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
- 29 апреля 2026
