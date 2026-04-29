«Мы должны победить». Тренер «Баварии» Компани — об ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ».

«Мы увидели, что исход матчей зависит от мельчайших деталей. Эти детали будут не менее важны и на следующей неделе. Дома мы должны выложиться на полную, причем это касается и наших болельщиков. Очень важно, чтобы 75 000 зрителей, которые придут на матч, выложились на все сто. Мы должны победить, и для этого нам понадобится в том числе поддержка наших болельщиков», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».