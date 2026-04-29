«Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл». Компани — об игре Олисе в матче с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре вингера клуба Майкла Олисе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).

«Это полуфинал Лиги чемпионов: лучшие игроки показывают свой максимум в решающие моменты. Они всегда продолжают бороться, независимо от того, была потеря мяча или нет. Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл. Но мы должны достичь нашей цели — выйти в финал», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

На счету Олисе второй гол «Баварии» в данной встрече.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».