«Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл». Компани — об игре Олисе в матче с «ПСЖ»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре вингера клуба Майкла Олисе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Это полуфинал Лиги чемпионов: лучшие игроки показывают свой максимум в решающие моменты. Они всегда продолжают бороться, независимо от того, была потеря мяча или нет. Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл. Но мы должны достичь нашей цели — выйти в финал», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
На счету Олисе второй гол «Баварии» в данной встрече.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
