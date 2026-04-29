Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл». Компани — об игре Олисе в матче с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре вингера клуба Майкла Олисе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Это полуфинал Лиги чемпионов: лучшие игроки показывают свой максимум в решающие моменты. Они всегда продолжают бороться, независимо от того, была потеря мяча или нет. Меня очень впечатлило то, что сделал Майкл. Но мы должны достичь нашей цели — выйти в финал», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

На счету Олисе второй гол «Баварии» в данной встрече.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android