Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Баварией» по версии L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил неплохую оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он совершил три сейва и пропустил четыре мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Французское издание оценило игру российского голкипера на пять баллов. Такую же оценку получили защитники Ашраф Хакими и полузащитник Витинья. Самый низкий балл в команде газета выставила защитникам Вильяму Пачо, Маркиньосу и Нуну Мендешу (3). Вингер красно-синих Дезире Дуэ и главный тренер команды Луис Энрике получили от портала шесть баллов. Оценкой «семь» L’Equipe наградила полузащитников Уоррена Заира-Эмери и Жоау Невеша. С восемью баллами завершил встречу нападающий Усман Дембеле, на счету которого два гола и один ассист.

Наивысшей оценкой издание наградило автора дубля нападающего Хвичу Кварацхелию (9).