Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Баварией» по версии L'Équipe

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил неплохую оценку от французской спортивной газеты L’Equipe за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он совершил три сейва и пропустил четыре мяча. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на пять баллов. Такую же оценку получили защитники Ашраф Хакими и полузащитник Витинья. Самый низкий балл в команде газета выставила защитникам Вильяму Пачо, Маркиньосу и Нуну Мендешу (3). Вингер красно-синих Дезире Дуэ и главный тренер команды Луис Энрике получили от портала шесть баллов. Оценкой «семь» L’Equipe наградила полузащитников Уоррена Заира-Эмери и Жоау Невеша. С восемью баллами завершил встречу нападающий Усман Дембеле, на счету которого два гола и один ассист.

Наивысшей оценкой издание наградило автора дубля нападающего Хвичу Кварацхелию (9).

Материалы по теме
Супруга Сафонова отреагировала на результат сверхрезультативной игры ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»
