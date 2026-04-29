«Моя задача — стремиться к совершенству». Венсан Компани — об игре «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани, после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5), рассказал в чём видит свою главную задачу в клубе.

«Каждый элемент важен, моя задача — стремиться к совершенству. В матче были неизбежные моменты, связанные с рисками, на которые обе команды были готовы пойти. У нас было много шансов, не всё реализовали. Мы должны воспользоваться возможностями на своём поле на следующей неделе», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия).