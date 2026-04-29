Энрике ответил, сколько «ПСЖ» нужно забить «Баварии» в ответной игре, чтобы выйти в финал

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией». Игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Я только что спросил у своих сотрудников, сколько голов, по их мнению, нам понадобится забить на следующей неделе, и все мы считаем, что нам нужно будет забить как минимум три. Конечно, «Бавария» будет играть на своём стадионе и с поддержкой болельщиков. Она будет ещё сильнее, но возвращение туда вызывает у нас прекрасные воспоминания. Мы хотим сохранить тот же настрой и выйдем на поле, чтобы попытаться выиграть эту встречу», — приводит слова Энрике RFI.

Напомним, в первой встрече в Париже сильнее были хозяева. Игра завершилась со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    
Материалы по теме
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Баварией» по версии L'Équipe
