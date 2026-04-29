Энрике ответил, сколько «ПСЖ» нужно забить «Баварии» в ответной игре, чтобы выйти в финал

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией». Игра состоится в Мюнхене 6 мая.

«Я только что спросил у своих сотрудников, сколько голов, по их мнению, нам понадобится забить на следующей неделе, и все мы считаем, что нам нужно будет забить как минимум три. Конечно, «Бавария» будет играть на своём стадионе и с поддержкой болельщиков. Она будет ещё сильнее, но возвращение туда вызывает у нас прекрасные воспоминания. Мы хотим сохранить тот же настрой и выйдем на поле, чтобы попытаться выиграть эту встречу», — приводит слова Энрике RFI.

Напомним, в первой встрече в Париже сильнее были хозяева. Игра завершилась со счётом 5:4.