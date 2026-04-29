«Отдадим всё, чтобы выйти в финал». Защитник «Баварии» Та — о противостоянии с «ПСЖ» в ЛЧ

Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та высказался о противостоянии с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Хоть мы и проиграли, мы показали, какая у нас команда, что способны справляться с трудностями – несмотря на спорные решения арбитра, такие как пенальти и пара мелких фолов тут и там. В итоге это всего лишь 0:1. Мы знаем, что можем выиграть дома с разницей в два мяча. Мы уверены в себе и на следующей неделе отдадим всё, чтобы выйти в финал», — приводит слова защитника пресс-служба «Баварии».

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».