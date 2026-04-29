«Отдадим всё, чтобы выйти в финал». Защитник «Баварии» Та — о противостоянии с «ПСЖ» в ЛЧ
Поделиться
Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та высказался о противостоянии с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Хоть мы и проиграли, мы показали, какая у нас команда, что способны справляться с трудностями – несмотря на спорные решения арбитра, такие как пенальти и пара мелких фолов тут и там. В итоге это всего лишь 0:1. Мы знаем, что можем выиграть дома с разницей в два мяча. Мы уверены в себе и на следующей неделе отдадим всё, чтобы выйти в финал», — приводит слова защитника пресс-служба «Баварии».
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:42
-
02:39
-
02:31
-
02:29
-
02:15
-
02:05
-
02:05
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:01
-
00:00
- 28 апреля 2026
-
23:58
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:25
-
23:23