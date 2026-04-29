«Отдадим всё, чтобы выйти в финал». Защитник «Баварии» Та — о противостоянии с «ПСЖ» в ЛЧ
Защитник мюнхенской «Баварии» Жонатан Та высказался о противостоянии с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Хоть мы и проиграли, мы показали, какая у нас команда, что способны справляться с трудностями – несмотря на спорные решения арбитра, такие как пенальти и пара мелких фолов тут и там. В итоге это всего лишь 0:1. Мы знаем, что можем выиграть дома с разницей в два мяча. Мы уверены в себе и на следующей неделе отдадим всё, чтобы выйти в финал», — приводит слова защитника пресс-служба «Баварии».

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

