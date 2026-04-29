«Что ему предъявить? Минимум 2 вещи». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Баварией»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он пропустил четыре мяча и совершил три спасения. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Четыре пропущенных гола после восьми ударов в створ: он не оставил следа в протоколе этого матча. Но что ему можно предъявить? Как минимум две вещи: вероятно, он должен был выйти на перехват перед Юпамекано при третьем голе (65-я минута) и, возможно, избежать преждевременного смещения вправо при ударе Олисе (41-я). В остальном он действительно мало что мог сделать. Он выигрывает дуэль у Олисе благодаря великолепной реакции, совершив сейв правой рукой (20-я), также самого вратаря спасла штанга после слаломного прохода Олисе (32-я). Кроме того, Матвей совершал очень смелые выносы мяча в концовке матча», — говорится в разборе игры от L'Équipe.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».