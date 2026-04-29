Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Надо было раньше менять его». Гришин — об увольнении из «Пари НН» Шпилевского

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал увольнение главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Надо было раньше менять его. Команда не играла. Мы видели, что тренера шатало из стороны в сторону — пять защитников, ромб, 4–4–2. Футболистам тяжеловато перестраиваться. Удивительно, что его сняли за три тура. Что может сделать новый тренер, если команда в разобранном состоянии? При Шпилевском они выиграли только у аутсайдеров. Он рассказывал, как играть в футбол, но тренировать — это другая вещь. Отставка эта правильная, но за три тура… Наводит на непонятные мысли», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Во вторник «Пари НН» и Шпилевский расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. После 27 туров клуб занимает 15‑ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

