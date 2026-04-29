Завершилась «сухая» серия Матвея Сафонова в Лиге чемпионов, которая составила 320 минут

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией», провёл на поле все 90 минут, но пропустил, в связи с чем завершилась его длительная «сухая» серия.
На 17-й минуте встречи Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, переиграв Сафонова. Таким образом, Сафонов прервал серию из 320 минут в матчах главного еврокубкового турнира. Последний гол до встречи с мюнхенцами россиянин пропустил ещё на 57-й минуте первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Челси» (5:2). Тогда автором гола стал Энцо Фернандес. С тех пор Матвей провёл три матча «на ноль» в престижнейшем соревновании Старого Света.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».
- 29 апреля 2026
