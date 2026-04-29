Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Завершилась «сухая» серия Матвея Сафонова в Лиге чемпионов, которая составила 320 минут

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией», провёл на поле все 90 минут, но пропустил, в связи с чем завершилась его длительная «сухая» серия.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

На 17-й минуте встречи Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, переиграв Сафонова. Таким образом, Сафонов прервал серию из 320 минут в матчах главного еврокубкового турнира. Последний гол до встречи с мюнхенцами россиянин пропустил ещё на 57-й минуте первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Челси» (5:2). Тогда автором гола стал Энцо Фернандес. С тех пор Матвей провёл три матча «на ноль» в престижнейшем соревновании Старого Света.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Что ему предъявить? Минимум 2 вещи». L'Équipe — об игре Сафонова в матче ЛЧ с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android