Тренер «Арсенала» Артета высказался о предстоящем полуфинале ЛЧ с «Атлетико»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями о предстоящем противостоянии с мадридским «Атлетико» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это команда с огромным опытом выступлений в этом турнире, и она полностью заслуживает быть здесь, потому что то, чего они добились, — впечатляет. Мы понимаем, насколько сложным будет этот матч, но, думаю, мы уже показали в Европе, на любых стадионах, на что способны.

Мы были очень стабильны, и должны сыграть с этой уверенностью, с этим желанием и настроем — приехать сюда и победить.

Мы готовились к игре с единственной целью — выиграть её, без всяких сомнений. Мы должны оставаться собой и делать то, что регулярно делаем против соперников. А дальше посмотрим, как сложится матч, какой уровень и какое качество мы сможем показать — и надеемся, что всё будет именно так», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» лондонский «Арсенал» проведёт дома, 29 апреля.